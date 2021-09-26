РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» выиграл у ХК «Амур» из Хабаровска со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся 25 сентября в Подольске в ЛД «Витязь». Подмосковная команда одержала уверенную победу над хабаровчанами, забросив четыре шайбы в первых двух периодах. В результате матч в Подольске завершился со счетом 4:1 и второй уверенной победой подряд подопечных Юрия Бабенко. Это уже третья победа подряд Бабенко и команды. «Витязи» вернулись в восьмерку сильнейших и взобрались на шестую позицию.

«В первую очередь хочу поздравить всех с победой! Ребята хорошо сыграли, особенно в зоне обороны, использовали свои моменты в атаке. Немного у нас не получилось в меньшинстве, пропустили гол. А по большому счету, по сегодняшней игре гораздо больше положительных моментов. Отдельное спасибо нашим болельщикам! Была слышна их поддержка, надеюсь, мы порадовали их своей игрой», — сказал главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

До середины стартовой двадцатиминутки шла равная борьба. Затем «Витязи» получили четырехминутное численное преимущество. Михаил Смолин после передачи от капитана Федора Малыхина нанес точный бросок в ближнюю девятку и открыл счет. Взятие ворот определили после двух минут видеопросмотра.

На 17-й минуте защитник «Амура» Сергей Терещенко отправился на лавку для удаленных, и сразу же нападающий «Витязя» Нико Оямяки выстрелил в ворота «Амура» с центра вбрасывания, так счет стал 2:0.

Второй период прошел аналогично — дважды забросили «Витязи», и ворота Ильи Ежова оставались «сухими». Подмосковная команда продолжала активно действовать у ворот соперника. Даниэль Одетт мастерски отправил шайбу в ворота «Амура» с убойной позиции под перекладину, получив отличную передачу от Нико Оямяки. Все три шайбы — в верхние углы невысокому вратарю «Амура» Евгению Аликину.

На 33-й минуте хабаровчане получили еще одну шайбу в свои ворота, когда после броска Миро Аалтонена шайба медленно закатилась в ворота соперника, счет стал 4:0.

Подпортили хабаровчане настроение лишь вратарю Илье Ежову, лишив его «сухаря». Подмосковная команда пропустила шайбу в меньшинстве. Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен своей шайбой в ворота «Амура» отметил юбилей: 50 шайб за подмосковный клуб в КХЛ.