РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В Подольске в парке Талалихина провели 20-ю юбилейную пробежку «Паркран», ее сделали самой красочной, сообщили организаторы забега.

Участников попросили выбрать из бегового гардероба яркую экипировку — куртки, кроссовки, головные уборы и гетры. Цвета могли быть любые, но в приоритете такие осенние оттенки, как красный, желтый, оранжевый и зеленый.

Мероприятие собрало на трассе 27 участников. Пять человек впервые вышли трассу, один участник обновил личный рекорд.

10 ярких супергероев-волонтеров помогали ярким бегунам стартовать, финишировать, не потеряться и получить удовольствие от пробежки.