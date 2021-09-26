РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Подольские спортсмены из Климовской федерации кекусинкай каратэ стали бронзовыми призерами турнира «Московский Кайман», сообщает федерация.

25 сентября в Москве в школе «Самбо-70» прошел первый день всероссийского 32-го ежегодного турнира по киокусинкай каратэ «Московский Кайман».

В первый день собралось около 320 сильнейших спортсменов, лидеров регионов от Калининграда до ЯНАО.

Подольские спортсмены из Климовской федерации киокусинкай стали бронзовыми призерами турнира. Сергей Витютин в категории 12-13 лет до 40 кг, Денис Хохлов — 14-15 лет до 60 кг, Григорий Тымченко — 14-15 лет свыше 65 кг.