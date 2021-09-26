РИАМО - 26 сен. В Москве за сутки выявили 3275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 1 620 990, сообщает столичный оперштаб.

Ранее доктор Мясников заявил, что люди с первой группой крови защищены от заражения коронавирусом, а вот люди со второй – болеют чаще других.

В осеннее время ожидается рост заболеваемости за счет тех, кто не вакцинировался от Covid-19. Сделать прививку в Москве можно бесплатно. Вакцинацию и ревакцинацию можно пройти в поликлиниках или выездных пунктах.

В России за прошедшие сутки выявили 22 498 новых случаев Covid-19. Умерло 805 пациентов, побороть болезнь смогли 13 671 человек.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 7 420 913 случаев коронавируса. Жертвами Covid-19 стали 203 900 человек, выздоровели 6 604 604 пациента.

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