РИАМО - 26 сен. В столице завершился сезон благоустройства. Проведенные работы подарили городу несколько новых живописных мест для осенних прогулок и фотографий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и обустроили более 5 тыс. объектов в 2021 году.
В результате благоустройства в столице появились новые зоны для прогулок, ухоженные парки и скверы, места для игр и занятий спортом.
Так, на острове Балчуг были обустроены Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская набережные, а также Репинский сквер, Садовническая улица и несколько переулков. После обновления здесь появился новый пешеходный маршрут. Он начинается у храма Христа Спасителя, а завершается на Софийской набережной. Оттуда благодаря навесным балкончикам можно сделать красивые кадры парящего моста «Зарядья».
Москвичам и гостям столицы с поэтическим настроением стоит отправиться по маршруту, который связал Большую Дмитровку и Петровку. В Дмитровском переулке расширили тротуары, установили лавочки и стилизованные фонари. Вблизи станции метро «Достоевская» обустроили арт-пространство «Квартал поэтов», где можно прочесть цитаты великих литераторов, музыкантов и режиссеров, а также увидеть инсталляцию.
Кроме того, множество красивых мест можно найти в Пресненском районе. Там в этом году благоустроили более 25 га территорий.
Красивые кадры можно сделать в сквере у пруда Марс, где появилась световая инсталляция в виде Солнечной системы и во многих других районах столицы.
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