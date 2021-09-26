РИАМО - 26 сен. В столице завершился сезон благоустройства. Проведенные работы подарили городу несколько новых живописных мест для осенних прогулок и фотографий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и обустроили более 5 тыс. объектов в 2021 году.

«В их числе набережные острова Балчуг, вылетные магистрали — участки Ленинского проспекта, проспекта Андропова, Звенигородского шоссе; улица Красная Пресня, территории возле новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро», — рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В результате благоустройства в столице появились новые зоны для прогулок, ухоженные парки и скверы, места для игр и занятий спортом.

Так, на острове Балчуг были обустроены Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская набережные, а также Репинский сквер, Садовническая улица и несколько переулков. После обновления здесь появился новый пешеходный маршрут. Он начинается у храма Христа Спасителя, а завершается на Софийской набережной. Оттуда благодаря навесным балкончикам можно сделать красивые кадры парящего моста «Зарядья».

Москвичам и гостям столицы с поэтическим настроением стоит отправиться по маршруту, который связал Большую Дмитровку и Петровку. В Дмитровском переулке расширили тротуары, установили лавочки и стилизованные фонари. Вблизи станции метро «Достоевская» обустроили арт-пространство «Квартал поэтов», где можно прочесть цитаты великих литераторов, музыкантов и режиссеров, а также увидеть инсталляцию.

Кроме того, множество красивых мест можно найти в Пресненском районе. Там в этом году благоустроили более 25 га территорий.

Красивые кадры можно сделать в сквере у пруда Марс, где появилась световая инсталляция в виде Солнечной системы и во многих других районах столицы.

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