РИАМО - 26 сен. Грузовой поезд совершил вынужденную остановку около станции Ступино Павелецкого направления МЖД по техническим причинам. В связи с этим задерживается ряд электричек и поезд дальнего следования, сообщается на сайте Московской железной дороги.
Прогнозируется задержка более чем на час пассажирского поезда №6 Астрахань – Москва. Также опаздывают 2 электрички в сторону Москвы и еще 5 в сторону области.
Для того, чтобы освободить перегон, железнодорожники отправили вспомогательный локомотив со станции Кашира.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
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