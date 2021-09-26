РИАМО - 26 сен. Грузовой поезд совершил вынужденную остановку около станции Ступино Павелецкого направления МЖД по техническим причинам. В связи с этим задерживается ряд электричек и поезд дальнего следования, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Прогнозируется задержка более чем на час пассажирского поезда №6 Астрахань – Москва. Также опаздывают 2 электрички в сторону Москвы и еще 5 в сторону области.

Для того, чтобы освободить перегон, железнодорожники отправили вспомогательный локомотив со станции Кашира.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.