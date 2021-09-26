РИАМО - 26 сен. Телеканал «Россия-24» показал в эфире кадры с отдыха президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге, пишет Nation News.

На видео показано, как Путин рыбачил на спиннинг и поймал большую щуку. Также глава государства плавал на катере за штурвалом и ездил на вездеходе. Президент и глава Минобороны спали в палатках и ходили пешком по тайге.

Кроме этого, Путин и Шойгу во время поездки на вездеходе встретили маралов (крупный благородный олень - ред.).

«Огромные маралы просто. Я таких еще не видел. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — отметил Путин.

Российский лидер любит отдыхать в Сибири. Во время отпуска в тайге Путина часто сопровождает Шойгу.