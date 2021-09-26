РИАМО - 26 сен. Введение в эксплуатацию северного дублера Кутузовского проспекта позволит улучшить транспортную доступность 5 районов столицы. Это районы Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский Парк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в рамках проекта северного дублера Кутузовского проспекта, который реализуется концессионером, ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая вылетная магистраль уже построена на 18%.

Северный дублер Кутузовского проспекта внутри МКАД будет проходить вдоль путей МЦД-1 по территории промышленных зон. На трассе сделают по 3 полосы в каждом направлении, они будут незначительно сужаться на мосту.

Часть Молодогвардейской развязки реконструируют для обустройства въезда и съезда. Кроме того, рабочие в настоящее время создают многоуровневую развязку на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и Третьим транспортным кольцом. Реконструкция затронула и Старо-Рублевский путепровод, а также путепровод на улице Барклая. Под ними пройдет новая трасса.

«Около 5 км основного хода пройдет по искусственным сооружениям. Основная сложность новой магистрали — в плотном прохождении вдоль железной дороги, поэтому проектировщики реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку», — добавил Бочкарев.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что главным элементом северного дублера Кутузовского проспекта будет арочный мост через Москву-реку. Он соединит деловой центр «Москва-Сити» с противоположным берегом. В настоящее время его готовность составляет около 52%.

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