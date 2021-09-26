РИАМО - 26 сен. В краснодарском аэропорту приземлился самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Сочи. В борт ударила молния, сообщает E1.RU.

Самолет уже должен был приземлиться в Сочи, но из-за грозы аэропорты Краснодарского края перестали принимать рейсы. Борт пошел на второй круг, тогда-то в него и ударила молния.

«Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — рассказал один из пассажиров самолета.

После происшествия борт набрал высоту и сел в Краснодаре. По словам представителей авиакомпании, самолет в настоящее время исправен.