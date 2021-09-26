РИАМО - 26 сен. Украинский боксер Александр Усик одолел британского тяжеловеса Энтони Джошуа. В конце поединка Усик был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника, пишет Газета.ru.

Бой проходил на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и продлился 12 раундов. На кону стояли титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Единогласным решением судей Усик был признан победителем матча со счетом 117:112, 116:112 и 115:113 в пользу украинского боксера.

Выиграв этот бой, Усик повторил достижение легендарных боксеров Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, завоевав титул в супертяжелом весе после победы в крузерах.

Всего Усик на ринге провел 19 боев, в каждом спортсмен смог победить. Джошуа провел 26 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.