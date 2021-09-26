РИАМО - 26 сен. В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, участникам которого предложили ответить на вопросы о здоровом образе жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ходе опроса жители столицы рассказали, где они чаще всего предпочитают проводить время на свежем воздухе. А также, какой формат тренировок они выбирают и сколько часов в сутки спят. Всего им предлагалось ответить на 16 вопросов.

В викторине приняли участие около 146 тыс. человек. При помощи генератора случайных чисел организаторы выбрали 20 тыс. победителей среди участников, которые успешно выполнили все условия конкурса.

Победителям достались призы с символикой проекта «Активный гражданин». Среди них футболки, моноподы для фотографий, сумки с оригинальными принтами, коврики для спорта и другие полезные вещи. ​