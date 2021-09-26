РИАМО - 26 сен. В лесном массиве Рузского городского округа был найдет боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На месте выставлена охрана силами местной полиции. По мнению экспертов, в настоящее время нет угрозы жизни и жизнедеятельности населения.

Специалисты министерства обороны заберут и уничтожат боеприпас 27 сентября.

В субботу также были обнаружены еще два снаряда, их нашли в округах Балашиха и Истра.