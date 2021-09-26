РИАМО - 26 сен. В Москве и Подмосковье в воскресенье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение продлится до 20 часов 26 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

После 20 часов погода в городе и области нормализуется.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Смоленской областях.

Вместе с ветром в Московском регионе в воскресенье ожидаются дожди. Температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла, в области – плюс 8-13 градусов