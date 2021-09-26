РИАМО - 26 сен. В субботу на улице Чехова в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сразу после того, как в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение, на месте обнаружения предмета была выставлена охрана.

Снаряд планируют изъять и уничтожить силами министерства обороны 27 сентября.

Ранее еще один боеприпас нашли в деревне Аксеново Волоколамского городского округа.