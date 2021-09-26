РИАМО - 26 сен. В деревне Якунино городского округа Истра 25 сентября обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

До ликвидации объект будет находиться под охраной местной полиции. В настоящее время жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 27 сентября. ​Этим займутся силы министерства обороны.

Ранее еще один снаряд военного периода обнаружили на территории садового некоммерческого товарищества «Чайка – 2» в деревне Чепчиха округа Солнечногорск.