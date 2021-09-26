РИАМО - 26 сен. В воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно, временами ожидается дождь. В городе воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, в области – до плюс 8-13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Влажность воздуха будет высокой – 80%.

Атмосферное давление в середине дня доберется до 743 мм ртутного столба, подрастет содержание кислорода. Метеозависимым людям придется нелегко.

Ранее заведующая Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщала, что в регион в конце сентября придет бабье лето. Тепла не будет, зато выглянет солнце.