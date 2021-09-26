РИАМО - 26 сен. Завершились ремонт и реставрация павильона №30 «Микробиологическая промышленность», расположенного на территории ВДНХ. Строению вернули исторический облик, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Помещения павильона теперь полностью отвечают современным требованиям, они оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее», - рассказал Бирюков.

Во время реставрации деревянный каркас здания полностью восстановили и укрепили. Мастера воссоздали резной фронтон с изображением букетов цветов. Он украшает портик главного входа.

Павильон снова стал светло-серым, а лоджия – травянисто-зеленой. Именно так строение выглядело в 1954 году.

«Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка», - отметил Бирюков.

Во время проведения работ специалисты обнаружили живопись на потолках. Ее тоже привели в порядок и отреставрировали.

В первом зале снова можно увидеть деревянный резной фриз, ранее он был утерян. Во втором зале восстановили сложные лепные розетки.

На прилегающей к павильону территории провели благоустройство. В настоящее время проходят работы по воссозданию фонтана, выполненного в виде букета их масличных растений с керамической облицовкой. Он находится во внутреннем дворике. Его планируют доделать в 2022 году.