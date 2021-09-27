РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. Городская донорская акция пройдет в ЦДК им. Калинина в Королеве в понедельник с 9:00 до 11:00, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».

Процедуру забора крови проведут врачи Московской областной станции переливания крови. Весь процесс занимает около 10 минут.

День донора поможет пополнить запасы крови и привлечь внимание общества к той важной миссии, которую выполняют доноры, ведь донорская кровь нужна постоянно.

Стать донором крови сможет любой желающий совершеннолетний гражданин РФ весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации.

После полного курса прививки от Covid-19 должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку или пройти ревакцинацию можно через неделю после донации.

Для участия необходимо зарегистрироваться и написать в директ-сообщения Instagram-аккаунта @korolevmol или в WhatsApp по номеру: 8(977)268-68-90.