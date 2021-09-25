РИАМО - 25 сен. На портале «Активный гражданин» 21 сентября запустили голосование по выбору названия для строящейся станции МЦД-2 и МЦД-4. В нем уже приняли участие свыше 140 тыс. москвичей, сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления», ответственная за развитие «АГ».

«Второй день голосования стал самым многочисленным – 22 сентября в нем приняло участие более 47 тыс. человек», - отметил руководитель учреждения Александр Пищелко.

Пользователям предложено выбрать между наименованиями «Каланчевская», «Площадь трех вокзалов» или оставить решение специалистам.

Первый вариант соответствует названию старой платформы, а второй – предложили жители Красносельского района и студенты МИИТ. Именно так в народе называют крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которого войдет станция.

«Пока что лидирует название «Площадь трех вокзалов». Этот вариант выбрало более 70 тыс. человек, то есть 51% опрошенных», - рассказал Пищелко.