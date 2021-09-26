РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 сен. Движение транспорта на участке Ильинского шоссе ограничат в подмосковном Красногорске в воскресенье на время крестного хода, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В городском округе Красногорск будет проводиться Х Елисаветинский крестный ход, в связи с чем запланировано временное ограничение движения автотранспорта.

С 11:00 до 14:00 крестный ход пройдет от храма Ильи пророка п. Ильинское в Красногорске до Спасского храма с. Усово Одинцовского городского округа.