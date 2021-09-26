РИАМО - 26 сен. С воскресенья в Москве стартуют экскурсии, квесты и квизы, посвященные Европейским дням наследия. Мероприятия продлятся по 31 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Всего подготовлено свыше 60 бесплатных мероприятий в как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Участники программы узнают тайны и легенды московских улиц, а также познакомятся с главными достопримечательностями и архитектурными памятниками российской столицы. В программе можно будет найти события на любой вкус и возраст.

Европейский дни проводят каждый год в осеннее время в разных городах Европы. Это совместный проект Совета Европы и Европейской комиссии.