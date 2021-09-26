РИАМО - 26 сен. Россияне с ограниченными возможностями здоровья с воскресенья смогут приобретать и оплачивать разные услуги и товары при помощи электронных сертификатов. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

К способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный сертификат.

Использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.

Электронный сертификат при этом определяется как электронная запись в государственном реестре о наличии права гражданина на получение услуги или приобретение товара за счет средств соответствующей бюджетной организации.