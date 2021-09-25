РИАМО - 25 сен. В субботу на стадионе «Лужники» прошел финал спартакиады «Моспром». За победу поборолись представители 95 предприятий столицы и 19 вузов, сообщает ТАСС.

В этом году в программу впервые вошли киберспорт и плавание. Соревнования организовал департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«В Москве работает порядка 3 тыс. промышленных предприятий, и почти 700 тыс. человек трудятся в этой сфере. Мы считаем, что важно не только помогать им в развитии производства, но и дать им возможность весело проводить время и наращивать кооперационные связи между предприятиями», - рассказал заместитель руководителя департамента Владислав Спирин.

Он добавил, что в этот раз участниками состязаний стали почти 4 тыс. человек. Для записи на соревнования нет никаких ограничений по возрасту. Самому младшему участнику в этом году было 18 лет, а старшему – 82 года.

Наибольшей популярностью у команд пользовались настольный теннис и футбол.