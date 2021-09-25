РИАМО - 25 сен. По факту пожара в нежилом здании, расположенном на Алтуфьевском шоссе, организована прокурорская проверка. В субботу на месте происшествия нашли тело мужчины 1978 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Проведение проверки поручили Бутырской межрайонной прокуратуре. Ее сотрудники установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства РФ, в том числе по пожарной безопасности.

По итогам проверки, если будут установлены основания, на рассмотрение вынесут вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.