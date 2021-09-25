РИАМО - 25 сен. Две машины столкнулись на Новоарбатском мосту в районе Смоленской набережной, из-за этого 2 полосы недоступны для движения транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте дорожной аварии работают экстренные службы.

Заняты 2 полосы движения в сторону центра, для движения транспорта свободны 2 полосы.

Ранее на улице Привольной в столице произошло столкновение 2 автомобилей, а массовая дорожная авария с участием 4 авто произошла на Дмитровском шоссе.