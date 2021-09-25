РИАМО - 25 сен. Заведующая Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что некоторое подобие бабьего лета все же придет в конце сентября в российскую столицу. При этом тепла не ожидается, но будет светить солнце.

По ее словам, в начале будущей недели в Москве еще будут идти дожди. Ночная температура составит 8-10 градусов, днем будет от 9 до 10 градусов тепла. Длительные осадки закончатся во вторник, однако москвичам все равно не стоит ждать теплой погоды.

«Особого тепла не будет, так как антициклон, который установит такую погоду без осадков, придет с севера с холодным арктическим воздухом. Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной и сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета», — сказала Паршина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что «старое» бабье лето придет в столицу с 28 сентября. Дневная температура воздуха может составить до плюс 15 градусов.