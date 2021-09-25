РИАМО - 25 сен. До приезда врача ребенку с продолжительным или непрекращающимся приступом кашля необходимо оказать помощь. Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Елена Постнова рассказала, как это сделать. Прежде всего нужно успокоиться, пишет «Вечерняя Москва».

Родителю важно не входить в паническое состояние: ребенок чувствует обеспокоенность взрослого и это ухудшает состояние.

«Постарайтесь в первую очередь нормализовать дыхание ребенка. Старайтесь сохранять вертикальное положение головы и тела малыша. Дайте доступ свежего, но не холодного воздуха», — пояснила Постнова.

Она добавила, что ребенка нужно отвлечь. Для этой цели подойдет любимый мультик или игрушка.

Всем, кроме родителей необходимо покинуть помещение, где находится малыш. Это тоже можно считать помощью в такой ситуации.