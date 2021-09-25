РИАМО - 25 сен. Серпухов отпраздновал День города 21 сентября, но подарки продолжают поступать. Ребята из Молодежного медиацентра подготовили любимому городу музыкальный клип и уникальные рисованные открытки, сообщается в группе объединения во «ВКонтакте».

Музыку к видеоклипу на песню «Город сказка, город мечта» писали и сводили самостоятельно. Исполнила композицию группа «Lemium», а яркий видеоряд с танцами серпуховской молодежи и самыми красивыми видами города дополнила графика Полины Овечкиной.

Еще одним подарком стали открытки, нарисованные Екатериной Шаповой. На них запечатлены самые известные места Серпухова. Здесь есть памятник Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму на Привокзальной площади, а также храмы и ухоженные улочки.

Серпухов в этом году отпраздновал свое 682-летие.