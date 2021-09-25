РИАМО - 25 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что сомнения в дистанционном электронном голосовании в Москве возникли потому, что «кому-то не понравился результат», передает ТАСС.

В субботу глава государства встретился в рамках видеоконференции с лидерами политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму нового созыва.

«По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает», — сказал Путин, добавив, что если есть какие-то вопросы, то их можно проработать.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе в Москве. В электронном голосовании в столице участвовали около 2 млн человек, явка составила 96,5%.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов заявил, что следов взлома и вбросов в ходе прошедшего электронного голосования обнаружено не было.