РИАМО - 25 сен. Пионы, георгины, флоксы, гортензии и гладиолусы на дачном участке нужно правильно отправлять в зимнюю спячку. Эксперт рассказала, что нужно сделать, чтобы цветы хорошо себя чувствовали и вестной снова радовали своим видом, пишет «Вечерняя Москва».

Гортензию по праву многие считают наравне с розой королевой сада. Встречаются два вида гортензии: древовидные и метельчатые. С первыми проблем не бывает даже у неопытных садоводов, отметила агроном Ирина Присяжнюк. Эти растения неприхотливые. Обрезать их не следует, нужно лишь удалить соцветия и хорошо пролить при длительной сухой погоде.

«Метельчатые гортензии на зиму желательно подготовить основательно. На первом этапе обрезают высохшие соцветия и тонкие стебли. Оставшиеся кусты фиксируют веревкой и в зависимости от их высоты либо подвязывают к приствольному колу, либо пригибают к земле. И тот, и другой способы уберегут ветви растения от возможных поломок», — сказала Присяжнюк.

Землю у основания растения следует укрыть толстым слоем компоста, плодородной почвы или торфа.

Не менее тщательной подготовки к зиме требуют и пионы. При обрезке от земли следует оставлять стебель не более 5–7 см. Аккуратно следует очистить прикорневую площадь от сорняков и опавших листьев и приступить к следующему этапу — удобрению. Это может быть зола, костная мука или специальная подкормка.

В конце сентября наступает время подготовки к зиме флоксов. Растения обрезают, оставляя над землей минимальную длину ствола. Место, где остался зимовать цветок, обрабатывают противогрибковыми препаратами: бордоской жидкостью, медным или железным купоросом.

В конце сентября — середине октября приходит время готовить к зиме георгины и гладиолусы. Луковицы гладиолусов и клубни георгинов выкапывают и оставляют в хорошо проветриваемом помещении.

«Луковицы гладиолусов можно промыть, убрав с них все лишнее: повреждения и признаки гниения. Корешки срезать нельзя», — подчеркнула эксперт.

Подсушенные луковицы и клубни избавляют от лишних стеблей. Очищенные от земли клубни георгинов помещают в картонные коробки, пересыпая их опилками. Коробки хранят в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

У луковиц гладиолусов аккуратно отделяют «деток», хранить которые следует отдельно от «взрослых особей». Как и клубни георгинов, луковицы сберегают в прохладном и хорошо проветриваемом помещении.