РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В Подольске за 8 месяцев текущего года произошло 27 наездов на пешеходов, погибло 4 и ранено 23 человека, чаще всего трагедии случались из-за неподчинения пешеходов сигналам регулирования, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Несмотря на снижение общего числа наездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла тяжесть последствий. Водители стали чаще нарушать правила проезда пешеходного перехода, в результате чего погибло 2 пешехода. Увеличилось количество наездов по причине непредоставления преимущества в движении пешеходу, а вот дисциплина пешеходов значительно повысилась.

Среди нарушений ПДД пешеходами самые распространенные – это неподчинение сигналам регулирования – 3 ДТП (1 человек погиб); переход через проезжую часть в неустановленном месте – 2 ДТП; нахождение на проезжей части без цели ее перехода – 2 ДТП.

Также пешеходы пренебрегали правилами и ходили вдоль проезжей части по обочине вне населенного пункта, из-за этого погиб 1 человек. Еще по одному человеку погибли из-за неожиданного выхода из-за транспортного средства и передвижение по проезжей части на самокате.

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, а также с учетом погодных условий и сокращения светлого времени суток в период до 3 октября на территории Московской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Участников дорожного движения попросили быть внимательными и взаимно вежливыми, неукоснительно соблюдать ПДД и помнить, что нарушение правил приводит к трагедиям.