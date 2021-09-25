РИАМО - 25 сен. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина по должность спикера Госдумы восьмого созыва, передает ТАСС.

В субботу Путин провел встречу с лидерами политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму нового созыва.

«Я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва», — сказал президент в ходе встречи.

При этом Путин подчеркнул, что принятие данного решения остается за лидерами партий. В свою очередь Володин пообещал главе государства оправдать оказанное ему доверие.

Володин был председателем Госдумы седьмого созыва. Этот пост он занимал с октября 2016 года. На выборах 2021 года его переизбрали в новый состав думы от Саратовской области.