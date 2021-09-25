РИАМО - 25 сен. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть возможность организации на территории России еще одного чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС.

Идею глава государства озвучил в субботу во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, которые по итогам трехдневных выборов вошли в Госдуму VIII созыва.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира», – сказал Путин.

Впервые в России чемпионат мира по футболу проходил в 2018 году. Игры проводились в течение месяца – с 14 июня по 15 июля. Победу в чемпионате одержала сборная Франции.