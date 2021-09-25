РИАМО - 25 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы в Государственную думу были открытыми и прошли в строгом соответствии с законодательством, сообщается на сайте президента России.

В субботу Путин проводит встречу с главами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. В их числе председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Президент подчеркнул, что новый состав нижней палаты парламента определили сами россияне, реализовав свое законное право.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны», — отметил Путин.

Президент отметил, что впервые с 1999 года в Госдуме будет больше 4 фракций. Это говорит о развитии демократии в стране, у каждой политической силы есть реальный шанс заявить о себе.

Также глава государства поздравил «Единую Россию» с уверенной победой на выборах в условиях конкурентной борьбы с сильными соперниками.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября.

На выборах в Госдуму по федеральному округу после обработки 100% протоколов УИК победила партия «Единая Россия», набрав 49,82% голосов избирателей.

Единороссы получили 324 мандата. КПРФ получила 57 мандатов против 42 за прошлый созыв, а ЛДПР – 21 вместо 39.