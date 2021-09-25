РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 сен. В Домодедове в субботу прошло закрытие мотосезона, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«У нас был мотопробег до села Добрыниха. Этим мероприятием мы освещаем то, что закрывается мотосезон, что мотоциклисты ставят своих «коней» в «стойло» для ремонта, подготовки к новому сезону», - сказал президент отделения мотоклуба «Ночные волки Домодедово» Михаил Качурин.

Мероприятие проходит ежегодно. В этом году в Домодедове оно состоялось в 6 раз.

Мотоциклисты отправились в храм в селе Добрыниха, который они помогают восстанавливать. Там прошли служба и обедня.

Вечером на парковке у магазина «Декатлон» пройдут соревнования по фигурному вождению мотоцикла - мотоджимхана.

«Вообще у нас там соревнования устраиваются каждое воскресенье. <...> В этот раз ребята покажут навыки, чему они научились за лето», - отметил Качурин.