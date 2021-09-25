РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 сен. В субботу волонтеры Общественной палаты Балашихи привезли продукты и вещи одной из семей округа, находящейся в трудной жизненной ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте управления по делам несовершеннолетних администрации муниципалитета.

«Даже в выходной день волонтеры Общественной палаты Балашихи в трудах и заботах. Привезли семье в трудной жизненной ситуации с 4-мя детьми одеяла, подушки, полотенца, постельное белье, 10 кг мяса, сосиски. Мы не один год помогаем им выжить, помогают и различные общественные организации», - говорится в сообщении.

Председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова не смогла остаться равнодушной и тоже присоединилась к помощи.