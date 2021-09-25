РИАМО - 25 сен. В районе дома №2 на улице Привольной в столице произошло столкновение 2 автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В результате ДТП оказалась занята одна полоса движения в сторону пересечения Привольной с Хвалынским бульваром. По второй полосе можно проезжать свободно.

На месте в настоящее время работают оперативные службы столицы. Они устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее массовая дорожная авария произошла на Дмитровском шоссе. Там в районе дома №101, к. 1, столкнулись сразу 4 авто.