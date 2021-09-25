РИАМО - 25 сен. Двоих задержанных ранее членов банды Шамиля Басаева - Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году, заключили под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

Суд избрал для них такую меру пресечения по ходатайству следователя.

В середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев вступили в состав банды Басаева и Хаттаба, а позже приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Боевики участвовали в нападениях с применением автоматического оружия, гранат и взрывных устройств с 7 по 24 августа 1999 года. Они посягнули на жизнь военнослужащих ВС РФ. В результате действий боевиков 33 человека погибли, а еще 34 получили ранения.

В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения.