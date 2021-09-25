РИАМО - 25 сен. Президент России Владимир Путин призвал провести работу по снижению уровня бедности в стране до минимума. Он также обратил внимание руководства прошедших в Госдуму партий на другие социальные проблемы, сообщает ТАСС.

«Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», - сказал Путин во время встречи с представителями партий по видеосвязи.

Президент отметил, что задач и вызовов, которые предстоит решить, много. В их числе увеличение темпов роста экономики.

Глава государства выразил надежду, что все представленные в Госдуме политические силы осознают свою ответственность перед страной и избирателями. В конце встречи Путин пожелал всем ее участником успеха.