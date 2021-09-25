РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В селе Покров на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Подольске 26 сентября пройдет IV традиционный ежегодный фестиваль «Православная семья», участников ждут концерт, экскурсии, конкурсы, квест, анимация, благотворительная ярмарка в помощь больной девочке, гостей фестиваля будут возить автобусы, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Автобусы будут ходить от станции Подольск, выходить нужно в Залинейную часть к Железнодорожной улице. На автобусах будут таблички «В село Покров на фестиваль». От станции Подольск к храму отправление в 8:15, 11:15, обратно они поедут в 14:15 и в 16:15.

Фестиваль начнется в 9:00 с божественной литургии, которую возглавит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. В 12:00 состоится торжественное открытие фестиваля, затем концерт творческих коллективов Подмосковья.

Проведут конкурсы «Венок на женской голове - лучшее украшение» и на лучшее представление «Творческая семья». С детьми будут работать аниматоры. Можно будет принять участие в фотосессии с собаками спортивного клуба и племенного питомника сибирских хаски и аляскинских маламутов «Стая снежных псов» и сфотографироваться в тематических фотозонах. Пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Организуют экскурсию по храму в 13:00 и 15:00.

Будут работать «Казачье подворье» и спотивная площадка. Можно будет покататься на лошадях, пройти квест «Петр и Феврония», поучаствовать в конкурсах и играх, поводить хороводы, поучаствовать в лотерее. Детям будут делать аквагрим. На фестивале можно будет перекусить пирожками и пряниками, выпить кофе.

Ярмарку проведут в поддержку 5-летней Полины Кузнецовой, которой требуется операция по восстановлению органов слуха.