РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. Команда АО «ЗиО-Подольск» одержала победу в спартакиаде трудовых коллективов Подольска по мини-футболу, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

В субботу на стадионе «Труд» прошла спартакиада трудовых коллективов округа - соревнования по мини-футболу.

Команда АО «ЗиО-Подольск» выиграла золото, у МУП «Водоканал» - серебро, а ФНМ «Весь мир» досталась бронза.

Организаторы соревнований поздравили победителей и призеров и пожелали им крепкого здоровья и успехов.