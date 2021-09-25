РИАМО - 25 сен. С 26 сентября по 31 октября в столице пройдут экскурсии, квесты и квизы, посвященные Европейским дням наследия. Для жителей и гостей Москвы подготовлено более 60 бесплатных мероприятий в офлайн- и онлайн-формате, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Участники программы узнают тайны и легенды московских улочек, познакомятся с главными достопримечательностями и архитектурными памятниками города.

«В эти дни мы приглашаем познакомиться с историческим и культурным наследием Москвы, прогуляться по старым районам — Гороховому Полю и Хитровке, улицам Пречистенке и Спиридоновке, Мясницкой и Петровке в сопровождении профессиональных экскурсоводов и блогеров», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В программе можно будет найти события на любой вкус и возраст.

Так, 26 сентября на экскурсии «Легендарная Хитровка», которая стартует в 14:30 от памятника Кириллу и Мефодию, можно будет познакомиться с историей храма Всех Святых на Кулишках, храма Николая Чудотворца в Подкопаях, а также с гражданской архитектурой.

А 4 октября участники квиза «Мелодия в камне» поборются за призы и сертификат на городской променад-спектакль.

Кроме того, в программу вошли прогулка по острову Балчуг, квест по Арбату и многое другое.

Европейский дни проводят каждый год в осеннее время в разных городах Европы. Это совместный проект Совета Европы и Европейской комиссии.