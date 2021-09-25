РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 сен. Фестиваль, посвященный безопасности дорожного движения, состоялся в субботу на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в рамках мероприятия жители округа поучаствовали в конкурсах с призами, узнали о культуре безопасного поведения на дорогах, увидели условную погоню за преступником и потушили пожар, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Организатором фестиваля стала одна из автошкол Балашихи при поддержке ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона с участием волонтеров Гидрометеотехникума и молодежного центра «Спутник». Работали интерактивные тематические площадки по БДД, проходили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, конкурсы, проведен танцевальный флешмоб.

«Мы, как сотрудники ГИБДД, отвечаем за всех участников дорожного движения - пешеходов, пассажиров и водителей. Провели сегодня викторины по ПДД, а за правильные ответы подарили детям световозвращающие элементы. Их родителям напомнили, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а детей постарше нужно пристегивать ремнями безопасности», - сказала начальник отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

Она добавила, что, к сожалению, статистика аварийности с участием несовершеннолетних не очень хорошая. С начала года на территории обслуживания произошло около 15 ДТП с детьми. Это происходило во дворах, когда дети выбегали из припаркованных транспортных средств на дорогу, переходили ее в неположенном месте или по нерегулируемым пешеходным переходам.

«На фестивале мы также рассказали родителям, как правильно держать ребенка за руку при переходе проезжей части, раздали тематические памятки, дети собрали пазлы по ПДД, побывали за рулем спецтехники ГИБДД, использовали спецсигналы, говорили через громкоговорящую связь, а в завершение мероприятия увидели погоню за нарушителем и задержание преступника», - подчеркнула Кудинова.

По легенде госавтоинспекторы хотели проверить машину, но водитель не остановился. Тогда они устроили погоню со стрельбой, в результате чего преступник был задержан, а с помощью кинолога с собакой в салоне автомобиля удалось обнаружить и наркотики.

Также участники фестиваля потушили условный пожар, проверили на компьютерах теоретические знания ПДД и отведали каши на полевой кухне.