РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. На улице Южной в микрорайоне Климовск Подольска начали ремонт проезжей части, асфальт уложат на площади более 1,2 тыс. кв. м, сообщили в теруправлении администрации округа.

Подрядная организация «Стройуниверсал» проводит работы по ремонту проезжей части улицы Южной.

В ходе работ обустроят асфальтовое покрытие на площади более 1,2 тыс. кв. м. Также проведут работы по укреплению обочин щебнем. Протяженность ремонтируемого участка дороги составит более 380 м.

При благоприятных погодных условиях работы завершат до 30 сентября.

Ремонт проезжей части улицы Южной ранее никогда не проводился.