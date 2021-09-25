РИАМО - 25 сен. Мужчина, которого задержали полицейские за нападение с топором на посетителей столичного «Магнита», ранее был судим за убийство, сообщает РЕН ТВ.

В 2003 году 48-летний Дмитрий был осужден по статье «Убийство», а в 2004 году проходил лечение в психбольнице. Он страдает расстройством личности и состоит на учете в ПНД.

Ранее мужчина в женском платье напал на покупателей «Магнита» с топором. Сам себя он называет Дианой. В результате произошедшего пострадали 2 человека: 28-летний мужчина и 48-летняя женщина. Их доставили в больницу.

По данным столичного главка МВД РФ, мужчину задержали.

Ранее РИАМО в пресс-службе «Магнита» сообщили, что магазин после завершения следственных мероприятий и уборки продолжил свою работу в обычном режиме.