РИАМО - 25 сен. Опубликована закупка на благоустройство зоны отдыха около Малаховского озера в городском округе Люберцы, завершить благоустройство территорий планируется в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха около Малаховского озера в городском округе Люберцы Московской области (третий этап).

В рамках третьего этапа работ запланированы строительство пешеходного моста, устройство пляжных зон, прогулочной и пешеходной сети.

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет бюджета городского округа Люберцы.