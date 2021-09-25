РИАМО - 25 сен. Переселение по программе реновации стартует в районе Северное Бутово. Дом №7/1 по Феодосийской улице передан для заселения, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В стартовый дом по адресу: Феодосийская ул., д. 7/1 начинают переезд почти 200 семей из 3 домов на этой же улице - №№3, 5 и 7. Расселяемые дома и новостройка расположены в непосредственной близости друг от друга. Таким образом, жители сохраняют привычный уклад жизни, но в более комфортных условиях», - сказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

В субботу на первом этаже нового дома начал работать центр информирования, где можно получить консультацию по переселению.

Северное Бутово стало восьмым в Юго-Западном административно округе районом, где стартовало переселение жильцов по реновации.

Всего в Северном Бутове планируется переселить 6 домов.