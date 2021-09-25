РИАМО - 25 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шаховская объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под производственную деятельность, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Участок площадью 100 тыс. кв. м расположен в сельском поселении Раменское у деревни Рождествено вблизи Рижского шоссе.

Начальная цена годовой арендной платы составляет 274 275 руб.

Вид использования под производственную деятельность предусматривает размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Что подразумевает появление новых рабочих мест на территории округа.

С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 72320). Аукцион состоится 28 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.