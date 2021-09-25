РИАМО - 25 сен. Комитет по конкурентной политике в 2021 году провел опрос на портале «Добродел» о пользовании жителями Московской области цифровыми финансовыми услугами, в опросе приняли участие свыше 800 человек, сообщает пресс-служба комитета.

По итогам исследования, 81% опрошенных жителей высказали мнение о необходимости иметь возможность оформить заявление о запрете банку проводить финансовые операции, приводящие к возникновению долговых обязательств, без их личного присутствия.

Комитет направил результаты опроса в Центральный Банк России.