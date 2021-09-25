РИАМО - 25 сен. После завершения следственных мероприятий и уборки магазин «Магнит» на Каргопольской улице продолжил свою работу, сообщили РИАМО в пресс-службе сети супермаркетов.

Ранее СМИ сообщали, что 48-летний мужчина в женском платье напал на покупателей «Магнита» с топором. Сам себя он называет Дианой. Мужчина наблюдался у психиатра.

Инцидент произошел около 11:30. Сотрудники супермаркета оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие.

«Произошел конфликт между покупателями, в ходе которого мужчина нанес ранения двум другим покупателям. Сотрудники магазина оперативно нажали «красную» кнопку, вызвали полицию и скорую помощь, а также оказали первую помощь», — сообщили в пресс-службе «Магнита».

Пострадавшие покупатели были госпитализированы. Нападавший скрылся с места происшествия, но позже его задержали сотрудники полиции.